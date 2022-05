SM – Juve-Inter, le probabili: Dybala con Morata e Vlahovic. Lautaro con Dzeko?

Secondo il tg di Italia 1 i nerazzurri giocheranno in avanti con l'argentino e il bosniaco ma c'è da tenere occhio alla sorpresa Correa

Da Roma continuano ad arrivare aggiornamenti su Juventus-Inter, la finale di Coppa Italia che si giocherà questa sera alle 21 all'Olimpico. Andrà in onda su SportMediaset, su Canale 5 in particolare, e dal noto tg di Italia 1 arrivano le ultime sulle formazioni che Allegri e Inzaghi manderanno in campo questa sera.