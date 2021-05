Juve-Inter, i precedenti: bilancio in favore dei bianconeri. L’ultima vittoria…

Il bilancio e i precedenti delle sfide tra la Juventus e l'Inter alla vigilia della sfida in programma domani alle 18 allo Stadium

È già tempo di un'altra partita per i Campioni d'Italia: dopo la vittoria per 3-1 di mercoledì contro la Roma i ragazzi di Antonio Conte sono pronti per sfidare la Juventus a Torino (sabato alle 18) nella sfida valida per la 37ª giornata di Serie A. Indimenticabile la gara d'andata, con il successo 2-0 dei nerazzurri a San Siro grazie ai gol di Vidal e Barella.