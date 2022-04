Juve-Inter, Inzaghi ritrova Brozovic e punta su Lautaro: la decisione su De Vrij

Le ultime di formazione in casa Inter alla vigilia del big match del 31° turno di campionato all'Allianz Stadium contro la Juve

"Ieri l’olandese non ha partecipato al primo vero allenamento a ranghi completi dopo i vari impegni con le nazionali, ma oggi dovrebbe tornare in gruppo. Si va verso una convocazione per riaverlo almeno in panchina".