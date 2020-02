GdS – Juve-Inter lunedì? Risposta ancora negativa. E sul tema dei rimborsi…

Ancora non è del tutto chiaro se la gara tra Juve e Inter verrà giocata a porte chiuse o meno. Nei prossimi giorni verrà presa una decisione definitiva, intanto sembra impossibile lo slittamento di 24 ore.

“Nelle ultime ore si è tornato a parlare di uno spostamento al lunedì a porte aperte. La soluzione era stata prospettata in consiglio federale, ma era stata proprio la Lega di serie A a respingerla vista la vicinanza con le due semifinali di Coppa Italia (mercoledì Juve-Milan e giovedì Napoli-Inter) e la risposta sarebbe stata ancora negativa”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Potrebbe arrivare comunque un testo esplicativo per sciogliere alcuni nodi presenti nel Decreto anche nella sua parte «sportiva». C’è la questione relativa agli spogliatoi chiusi, anche con i campi aperti. Ma i club professionistici e i gestori degli impianti aspetterebbero altri chiarimenti sulla traduzione organizzativa del divieto. Una cosa è chiudere le porte dello stadio come sanzione, un’altra farlo per ragioni sanitarie. Basti pensare alla scelta dell’Uefa di escludere i giornalisti per la gara di stasera a San Siro. C’è poi il tema del risarcimento per i tifosi che hanno acquistato già i biglietti e si ritrovano le porte chiuse. Alcune associazioni di consumatori spingono per una norma specifica (come per esempio per i rimborsi delle gite scolastiche annullate), ma per quanto riguarda il fronte calcistico dovrebbero valere le regole stabilite dai singoli club”, aggiunge il giornale sportivo.