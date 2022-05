Juve-Inter in chiaro su Mediaset: tutte le info su pre, opinionisti, telecronisti

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Canale 5. Ma il pre-partita andrà in onda in streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity

Eva A. Provenzano

Allo stadio Olimpico di Roma si gioca Juve-Inter, la finale di Coppa Italia. Fischio d'inizio alle ore 21. Per chi non potrà essere allo stadio la partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Per l'occasione, il canale ha pensato alla telecronaca di Riccardo Trevisani e con lui, al commento tecnico, si sarà l'ex nerazzurro Massimo Paganin.

Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Alessio Conti, Gianni Balzarini, Marco Barzaghi, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

Il pre-partita sarà visibile a tutti, attraverso ogni tipo di device, ma su SportMediaset e Mediaset Infinity. Andrà in onda a partire dalle ore 19.45, con l’avvicinamento al match e le interviste esclusive ai protagonisti. Al termine del match post-partita in diretta su Canale 5.

In studio, a raccogliere le reazioni post-gara, ci sarà Monica Bertini e i suoi ospiti saranno l'ex Inter Riccardo Ferri, l'ex Juve Alessio Tacchinardi, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

