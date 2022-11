Verso Juventus-Inter: numeri, precedenti e curiosità. Barella punta Vieri

Precedenti, numeri e curiosità verso Juventus-Inter. Arrivano dal sito ufficiale dei nerazzurri in vista del match di domenica

Alessandro Cosattini

I PRECEDENTI

Domenica 6 novembre alle 20,45 andrà in scena il big match tra Juventus e Inter. Sarà la sfida numero 179. I bianconeri conducono il bilancio con 85 vittorie. Per i nerazzurri sono 48 le gare vinte, mentre 45 sono le volte in cui si è verificato un pareggio.

FABBRICA DEL GOL

Per la squadra di Simone Inzaghi sono quattro le vittorie consecutive in campionato, tutte arrivate segnando almeno due reti. L'Inter, inoltre, ha sempre trovato il gol nelle ultime 24 gare di campionato, confermando la sua vena realizzativa.

EDIN E IL FATTORE TRASFERTA

Il 1° dei 101 gol di Edin Dzeko in Serie A è stato messo a segno contro la Juventus, il 30 agosto 2015 con la maglia della Roma. Il bosniaco conta tre reti contro i bianconeri nel torneo. Inoltre i tre gol di Edin in questo campionato sono tutti arrivati in trasferta.

BARELLA ATTACCANTE AGGIUNTO

Nicolò Barella ha segnato negli ultimi tre match di campionato, l’ultimo calciatore italiano dell’Inter ad aver trovato il gol in quattro partite di fila in Serie A è stato Christian Vieri nel dicembre 2003. Barella è anche uno dei tre centrocampisti che hanno segnato più gol in questo campionato, insieme a Zaccagni e Lookman. L’ultimo centrocampista dell’Inter in grado di segnare almeno sei gol nelle prime 13 partite di Serie A è stato Youri Djorkaeff nel 1997/98.

(Fonte: Inter.it)