Gds – Juve-Inter, pagelle: Mkhitaryan il migliore, male Lautaro. Inzaghi…

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Juventus-Inter, il migliore in campo dei nerazzurri è Henrikh Mkhitaryan. Per il centrocampista il voto è 6,5: "Imbuca e si sbatte, alza e abbassa i ritmi a piacimento, governa il gioco: è quello con le idee più chiare. Manda al tiro Brozo, sfiora anche il gol". Il peggiore è invece Lautaro Martinez, 4,5 per l'argentino: "Gomme bucate, a terra e neppure fa nulla per rialzarsi. Non una giocata una, un paio di tacchi quasi per scuotersi: è in crisi".