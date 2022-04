GdS / Juve-Inter, il piano di Inzaghi: gabbia per Vlahovic, Brozo-Calha e le fasce…

L'allenatore dell'Inter si affida alle certezze in vista della delicatissima sfida dell'Allianz Stadium contro la Juve

"A Simone è mancato il moto perpetuo di Brozovic che, quando uscirà dal suo tradizionale spazio centrale, potrebbe essere sostituito dal compagno turco. Non un cambio di prospettiva generale perché le chiavi restano sempre in mano croata, ma condividere le responsabilità aiuterebbe comunque a non dare punti di riferimento al centrocampo bianconero, abituato a lavorare molto di posizione. Sorprenderlo con le imbucate in profondità e con gli inserimenti delle mezzali d’assalto, soprattutto di un Barella completamente “liberato”, potrebbe essere un fattore chiave".