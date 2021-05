TS – Juve-Inter, Pirlo conferma Rabiot e punta su Chiesa: in avanti CR7 e…

La probabile formazione di Andrea Pirlo in vista del match delle 18 all'Allianz Stadium tra la sua Juventus e l'Inter di Conte

Il nero e l'azzurro, in coppia, in questa stagione non piace alla Juventus. In questa stagione, la squadra di Pirlo ha perso contro l'Inter e l'Atalanta in campionato in trasferta e pareggiato in Coppa Italia allo Stadium con la squadra di Conte e in Serie A con quella di Gasperini.