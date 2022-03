Gds – Juve-Inter ruoterà attorno a questi quattro campioni fondamentali

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli analizza Juve-Inter

"Anche qui per non far inutile sfoggio di originalità - il primo nome da citare è quello di Brozovic, su cui Inzaghi e lo staff stanno accuratamente lavorando per poterlo recuperare. Brozovic è l’uomo che detta i tempi, governa lo spazio, fa da collante indispensabile per una squadra che ha già dimostrato di non poter fare a meno di lui. L’altro giocatore fondamentale per l’Inter è sicuramente Dzeko. Dunque, come per la Juve la scelta è caduta su Vlahovic e Cuadrado, per l’Inter i nomi sono quelli di Brozovic e Dzeko. In una gara in cui - più ancora degli uomini - decideranno però i dettagli. E la gestione dell’emotività, con una posta in palio così alta".