Juve-Inter, è già record: stabilito il miglior incasso di sempre in Coppa Italia

Il primato stabilito da bianconeri e nerazzurri in Coppa Italia con la finale in programma domani sera all'Olimpico

Juventus e Inter hanno già scritto la storia. Prima del fischio d'inizio, bianconeri e nerazzurri, che tornano a sfidarsi in finale dopo 57 anni, hanno fatto segnare un nuovo primato.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l'Olimpico sarà sold out con 68 mila tagliandi venduti e un incasso da oltre 5 milioni di euro, un primato per la manifestazione.