Juve-Inter, Tacconi: “Conte vorrà confermare la supremazia. Qualche santo…”

Le parole ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport dell'ex portiere della Juventus Tacconi alla vigilia della gara Juve-Inter

Stefano Tacconi , portiere della Juventus dal 1983 al 1992, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida contro l' Inter di Antonio Conte , in programma domani alle 18:00 all'Allianz Stadium: "Speriamo che qualche santo dia una mano ai bianconeri…".

"Sicuramente. Non ci sono dubbi su questo… Ha riportato l’Inter in alto e vorrà confermare ulteriormente la sua supremazia in questa stagione".