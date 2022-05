Juve-Inter, Totti: “Può uscire qualunque risultato. Dybala un top player”

Le parole dell'ex calciatore a SportMediaset: "E' una serata particolare, tutti vorrebbero farla: sono sempre finali importanti"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Francesco Totti, ex calciatore, ha parlato così della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: "E' una serata particolare, tutti vorrebbero farla: sono sempre finali importanti per cercare di ottenere almeno un trofeo. Una partita bellissima, speriamo ci siano molti gol. Favorito? No, stiamo parlando di due grandi squadre con giocatori fortissimi: può uscire qualunque risultato. Dybala? Parliamo di un top player, questo scende in campo con un'altra testa: non sarà una partita semplice, ma da grande qual è la disputerà come sempre. Non penserà al futuro ma farà il campione".