Riccardo Trevisani, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato di Juve-Inter in programma domenica sera: “L’Inter ha alcuni giocatori che non hanno giocato contro il Ludogorets, quindi sono quelli più pronti per giocare contro la Juventus. Con la Lazio che continua a correre, l’Inter ha un solo risultato a disposizione domenica sera”.