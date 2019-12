La Stampa – Juve, interferenza su Vidal. Ci sono altri due obiettivi in comune con l’Inter

Era stato un must dell’estate e forse durerà a lungo. Perché quando si parla del mercato dell’Inter ad un certo punto spunta l’ombra della Juventus. Da Tonali a Kulusevski passando per Chiesa: tutti obiettivi comuni. E La Stampa scrive: “L’ultimo incrocio è stato registrato a Londra, zona Chelsea, dove la Juve si è mossa per l’esterno italo-brasiliano Emerson Palmieri e l’attaccante francese Giroud. Ovvero due conclamati obiettivi interisti, entrambi allenati da Sarri e Conte nelle loro esperienze inglesi, che diventano possibili rinforzi per i campioni d’Italia in questo scenario in continua evoluzione“.

E non sono solo incroci ma anche “smentite, dispetti e depistaggi”. Insomma un vero e proprio duello tra le prime due squadre della classifica della Seri A. E si sono incrociate anche sulla strada che porta a Vidal. La Juve ha smentito di aver sentito il Barcellona per il cileno, ma l’entourage del giocatore aveva lanciato segnali anche ai bianconeri. L’Inter è forte del rapporto del giocatore con Conte. E Marotta avrebbe già fatto la prima offerta di 12 mln. Ferma a 18 la richiesta del Barça. “La sensazione è che tutto questo sia più un’inter(ferenza) che un chiaro progetto della Juve, ma il mercato è fatto anche di dispetti e depistaggi”, scrive il quotidiano torinese per spiegare le voci sull’interesse bianconero per il centrocampista.

(Fonte: La Stampa)