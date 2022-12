Juve, ipotesi Del Piero nel CdA. L’ex capitano stuzzicato, ma vuole ruolo alla Maldini

"Poche ore dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene, Exor ha comunicato il nome del nuovo presidente, Gianluca Ferrero, la cui prima mossa potrebbe essere appunto quella di proporre la carica di vice al vecchio capitano. Serve però già nell’immediato una figura carismatica e forte che possa prendere il posto di Nedved, per aiutare il tecnico e Federico Cherubini nella gestione di campo. Ferrero oltre a essere un uomo di fiducia della famiglia Agnelli è un grande tifoso della Juventus e sa bene che cosa rappresenti Del Piero per la gente della Juventus. Entro il 20-25 dicembre andrà presentata la lista dei componenti del nuovo Cda e il presidente designato spera di poter inserire Del Piero per affidargli poi la carica di suo vice", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Inutile dire che l’ex campione è stuzzicato dall’idea, ma questo non significa che sarà un sì incondizionato e a prescindere. Ale ha le idee chiare, non tornerebbe alla Juventus, dove ha passato praticamente tutta la sua carriera da giocatore, per fare l’uomo immagine. Non gli interessa un ruolo di facciata, da ambasciatore del nuovo corso, piuttosto si sente pronto per un incarico più operativo. Vuole conoscere il progetto, capire nel dettaglio quali saranno il volto e le ambizioni della nuova società, vuole avere un peso nella rinascita di un club che ha amato più di ogni altra cosa e che soffre a vedere così in difficoltà. Si vede in un ruolo simile a quello attualmente ricoperto da Paolo Maldini al Milan", aggiunge Gazzetta.