Juve, Landucci: “Bisogna stare zitti e pedalare. Non ci arrendiamo. Di Maria? Izzo…”

Al termine di Monza-Juventus , Marco Landucci , secondo di Allegri, ha commentato la sconfitta dei bianconeri ai microfoni di Dazn. "Bisognava fare meglio, chiaramente l'espulsione ha condizionato la partita. Angel (Di Maria, ndr) è stato un po' tartassato, lui ci è caduto, Izzo lo conosciamo, è un giocatore che usa queste tattiche. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche palla per fare gol, è il momento di chiacchierare poco e fare i fatti. Bisogna far meglio sicuramente, le scuse non servono. Bisogna stare zitti e pedalare".

"Nessuno è contento, è un momento difficile e giustamente i tifosi non sono contenti, ma non siamo contenti nemmeno noi. Per uscire da questa situazione c'è da lavorare, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Allegri ancora non l'ho visto. Il gruppo è sempre stato sano, ottimo, quando mancano 4-5 giocatori importanti in una squadra si sentono. Non ci arrendiamo, le partite vanno avanti, bisogna prepararsi benissimo per le prossime. Oggi sembra tutto nero, bisogna trovare l'azzurro. I tifosi giustamente contestano, noi dobbiamo stare zitti e lavorare".