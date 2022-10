Juve, lesione muscolare per Bremer: i tempi di recupero. Inter a forte rischio

Arriva il verdetto degli esami per Gleison Bremer, costretto al cambio per infortunio a inizio secondo tempo di Torino-Juventus

Arriva il verdetto degli esami per Gleison Bremer, costretto al cambio per infortunio a inizio secondo tempo di Torino-Juventus. Il difensore brasiliano questa mattina era al JMedical per i controlli di rito dopo il problema alla coscia accusato sabato. Ecco l'esito degli accertamenti, con i tempi di recupero previsti per il rientro in campo di Bremer.