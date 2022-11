EDICOLA / TS: Juve su Singo e Maehle. Qatar: Germania, il gesto e la censura

In prima pagina sul giornale torinese il mercato del club bianconero e la protesta tedesca contro chi non ha voluto le fasce da capitano color arcobaleno

TuttoSport in prima pagina si focalizza sul mercato della Juve che avrebbe puntato gli occhi su Singo e Maehle. "Nel casting per rinforzare le fasce rientrano anche gli esterni di Toro e Atalanta. Operazioni possibili a gennaio. I bianconeri pensano al rinnovo di Milik", si legge.

Spazio anche alla protesta della Germaniaai Mondiali in Qatar. Niente fascia da capitano speciale in difesa dei diritti, ma la foto a inizio partita viene scattata con la mano davanti alla bocca in segno di protesta contro la FIFA che ha bloccato l'iniziativa delle fasce arcobaleno.