Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juve-Milan: fuori Chiesa e Florenzi

Le scelte di Allegri e Pioli per la sfida in programma a Torino tra i bianconeri e i rossoneri: ecco i 22 pronti a scendere in campo

Alessandro Cosattini

All'Allianz Stadium alle 20.45 si gioca il posticipo della domenica della 4a giornata tra Juventus e Milan, in attesa di Udinese-Napoli di domani. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Max Allegri e Stefano Pioli per la partita. Partono in panchina Chiesa e Kean nei bianconeri, nei rossoneri c'è Tomori terzino e non Calabria.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.