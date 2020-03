Juve-Milan, ancora in forse le porte semiaperte. Attesa una decisione in serata

La riapertura delle scuole in Piemonte doveva esserci mercoledì, ma si va verso il rinvio. E a quel punto le cose potrebbero cambiare anche in chiave calcio. Per questo ora si pensa che Juve-Milan, semifinale di Coppa Italia in programma, potrebbe essere giocata a porte chiuse.

E’ attesa la decisione finale della Regione, come ha spiegato Skysrport: “Si è in attesa della comunicazione che arriverà nella serata di oggi, riguarderà le scuole e anche tutto il resto. C’è l’ipotesi quindi di una gara a porte chiuse e non più parzialmente aperte, con limiti per i residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia“. A poche ore dal rinvio di Juve-Inter, che non poteva essere giocata a porte chiuse come era stato deciso, per non dare l’immagine sbagliata del calcio italiano, sarebbe clamoroso.

(fonte: SS24)