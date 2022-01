Juve-Napoli, la Asl non blocca la squadra di Spalletti: azzurri partiti per Torino

Prima di lasciare la città i dirigenti hanno chiesto alla Asl un ulteriore chiarimento sul protocollo

A poche ore dalla gara con la Juventus, la Asl di Napoli 1 centro ha diramato un comunicato ufficiale, precisando come la squadra dovrà attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio, senza bloccare la partenza della squadra per Torino.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, "i dirigenti hanno chiesto alla Asl un ulteriore chiarimento sul protocollo prima di partire. Per questo il volo charter è stato rinviato di 45 minuti con slot alle 18 e non più alle 17.15. Nessun impedimento dunque, per il regolare svolgimento della sfida".