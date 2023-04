Juve-Napoli, incredibile Barzagli: “Se Gatti fosse stato più basso non sarebbe successo niente”

Andrea Barzagli, ex giocatore bianconero e opinionista Dazn, è tornato a parlare del contatto tra Gatti e Kvaratskhelia. Un vero e proprio schiaffo che il giocatore della Juve ha assestato al georgiano. Ecco l'insolita teoria di Barzagli: “Non so cosa gli sia preso. Era girato, forse è stata una mancanza di equilibrio, non penso volesse fargli male o tirargli un pugno. Essendo più alto poi è arrivato direttamente sulla faccia di Kvaratskhelia, se fosse stato più basso non sarebbe successo niente”.