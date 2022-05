Verso la finale di Coppa Italia: si ferma un terzino della Juventus

Nuovo stop in casa Juventus nell'allenamento odierno a porte aperte: è da considerare in dubbio per la finale di Coppa Italia

Alessandro Cosattini

La Juve perde Luca Pellegrini per infortunio. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport sulle sue condizioni dopo lo stop odierno: "Uscito prima della chiusura dell'allenamento, l'esterno, dopo un contrasto con Morata, ha rimediato una distorsione alla caviglia, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore. Praticamente certa la sua indisponibilità per la sfida contro il Genoa", si legge. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, soprattutto in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter.