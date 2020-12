Juve, Pirlo: “Bravi a dominare. Dybala? Aspettavamo il gol, ora vogliamo di più. Mi dà fastidio…”

Al termine della sfida contro il Genoa, vinta col risultato per 3-1, l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha analizzato il successo ai microfoni di Sky Sport: “L’atteggiamento era la cosa principale, la cosa più giusta da fare era cancellare la partita di mercoledì, perché oggi si giocava in campionato, sapevamo di incontrare una squadra che voleva chiudersi. Però siamo stati bravi ad avere pazienza, ad avere il dominio del gioco e a sfruttare le nostre occasioni. Però la cosa più importante è stato l’atteggiamento, di non voler star lì ad aspettare le loro giocate, ma aggredirli sempre in avanti per avere sempre la partita in mano”.

“Gol subito? Dà fastidio perché ormai avevamo sbloccato la partita, invece di marcare in area abbiamo guardato e poi quando subisci un tiro e un gol dà fastidio. Però siamo stati bravi a reagire subito e a conquistare una vittoria determinante per il nostro cammino. Dybala? Paulo sta meglio, aveva bisogno di questo gol per sbloccarsi sia mentalmente che fisicamente, però oggi ha fatto una buona partita sotto tutti e due gli aspetti. Lo aspettavamo e adesso che è tornato al gol ci aspettiamo ancora di più. Il gol? Se lo meritava perché era alla ricerca di questo gol e della prestazione da un po’di settimane, anche per lui era molto importante tornare al gol e l’abbraccio va anche al merito di tutta la squadra che lo ha sempre supportato in queste partite, anche se non riusciva a trovare la gioia personale. Oggi lo ha fatto e ha fatto anche un’ottima prestazione”.