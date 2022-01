Juve, problema muscolare per Bonucci: a rischio per la Supercoppa con l’Inter

Il comunicato ufficiale della Juventus, che annuncia l'infortunio del difensore dei bianconeri e della Nazionale Bonucci

In casa Juventus si ferma Leonardo Bonucci . Il difensore della Nazionale ha rimediato un problema muscolare, come annunciato dallo stesso club bianconero con una nota apparsa sul sito ufficiale.

"Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".

Bonucci rischia di saltare il big match del 6 gennaio contro il Napoli ed è in dubbio anche per la sfida di Supercoppa Italiana contro l'Inter, in programma a San Siro il 12 gennaio.