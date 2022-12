EDICOLA / TS: Juve, punti ad orologeria. Giappone, a te l’ex cattivone Inter

"Juve, punti a orologeria". È questo il titolo principale della prima pagina di TuttoSport. Il quotidiano torinese aggiunge anche: "Sul campionato pende il giudizio della giustizia sportiva. Tra aprile e maggio potrebbe creare polemiche enormi se ci fossero punti di penalità per i bianconeri. Le intercettazioni dei dirigenti e l'autocritica sulla gestione aziendale".

In prima pagina si parla anche di Mondiali. In particolare si parla anche del Giappone che affronterà la Croazia quindi Brozovic e gli ex Inter Perisic, Kovacic e Livaja.