Juve-Roma, la moviola. Marelli: “Rigore? Errore di Orsato, è stato precipitoso”

Così l'ex arbitro: "Orsato ha fischiato prima che Abraham tirasse verso la porta, a quel punto non poteva più tornare indietro"

Nel corso dell'intervallo di Juventus-Roma, Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato per DAZN il rigore concesso ai giallorossi, che però nell'azione stessa avevano realizzato il gol del pareggio con Abraham: "Il primo problema è l'errore di Orsato: è stato precipitoso, se avesse lasciato concludere l'azione un altro secondo avrebbe assegnato la rete alla Roma. Orsato ha fischiato prima che Abraham tirasse verso la porta, a quel punto non poteva più tornare indietro".