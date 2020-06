Juve, Sarri: “La pressione sulle rivali? Pensiamo a noi e andiamo avanti. La difesa…”

«Ho visto una bella mentalità, anche a partita chiusa abbiamo continuato ad attaccare. Giocando ogni tre giorni un approccio meno facile nella gara è abbastanza normale». Maurizio Sarri, ai microfoni di Skysport, ha analizzato la vittoria per 4-0 sul Lecce e ha parlato anche della classifica: «La pressione sugli altri? L’importante è che pensiamo a noi e che continuiamo a fare risultati nonostante le difficoltà iniziali come stasera. Pensiamo a noi stessi e pensiamo ad andare avanti. Pjanic? Non lo so se giocherà ancora per la Juve, non me lo ha comunicato la Juve che andrà via. Non ci interessa, il mercato inizia a settembre. Speriamo poi resti comunque con noi, lui non ha pressioni, è intelligente e parlandoci capisce molto bene le situazioni. Non so nulla al momento ma non ho nessuna preoccupazione. Zero gol subiti, punto di forza rispetto a Inter e Lazio? Non lo so, stiamo difendendo bene come squadra, stiamo contenendo bene le rimesse degli avversari. Bonucci ha fatto bene, de Ligt si è adeguato e sta facendo gare di livello elevato».

(Fonte: SS24)