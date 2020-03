Juve e Real in quarantena, l’UEFA rinvia le gare di Champions

L’UEFA ha deciso di rinviare le partite della Juventus e del Real Madrid a seguito della quarantena imposta ai due club. La società bianconera ha dovuto optare per l’isolamento della squadra dopo che Rugani è risultato positivo al Coronavirus da asintomatico. Il Real è in quarantena perché è stato trovato positivo un giocatore di Basket della stessa società. Sono state quindi rinviate la gara tra City e Real e quella tra Juve e Lione del 17 marzo. E ulteriori decisioni in merito a queste due gare saranno comunicate solo ‘a tempo debito’, fa sapere l’UEFA.