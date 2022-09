Juventus, Allegri: “I discorsi sull’esonero mi divertono sempre. Ci vuole lucidità”

"Sentivo la mancanza di questi discorsi sull’esonero: come c’è un mezzo risultato, Allegri è in discussione, e questo è divertente. Sono fiducioso su quello che stiamo facendo e su quello che sarà. on la società parliamo tutti i giorni, analizziamo: io devo sempre delle spiegazioni alla società. Dobbiamo rimanere sereni perché possiamo solamente migliorare. Noi siamo sempre in discussione e discutiamo il lavoro che facciamo: sicuramente sbagliamo, sbagliamo tutti e io sbaglio sicuramente molto più degli altri. Ma in questi momenti ci vuole molta lucidità".