Juventus, Allegri: “Complimenti all’Inter, gap da ridurre. Arbitro molto bravo”

Le parole del tecnico bianconero dopo la finale di Coppa Italia di questa sera all'Olimpico

Daniele Vitiello

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la finale di Coppa Italia di stasera. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it all'Olimpico: "Bisogna ripartire dalla rabbia di stasera l'anno prossimo, tenersela detto. C'è da fare i complimenti all'Inter per aver fatto una bella partita e all'arbitro. All'inizio abbiamo preso gol un po' troppo ingenuamente, poi abbiamo preso bene il campo e avuto occasioni. Negli ultimi 15 minuti ci siamo abbassati un po' troppo, ho dovuto coprire ma abbiamo perso un po' di metri. Abbiamo fatto la prestazione che dovevamo. Locatelli aveva fatto mezzo allenamento, Arthur aveva la caviglia mezza e mezza, per cui alla squadra bisogna solo dire grazie per la rincorsa fatta per raggiungere l'obiettivo Champions League. L'anno prossimo bisogna tornare a vincere, quindi bisognerà lavorare giorno dopo giorno senza perdere di vista le partite perse quest'anno".

"Il bello del calcio è che l'anno prossimo avremo la possibilità di poter rigiocare e cercare di tornare a vincere. Dobbiamo far questo. Abbiamo messo una buona base, dispiace perché la Juventus dopo 10 anni non alza un trofeo, ma ci sono cose positive. Bisogna aumentare la rabbia in noi stessi perché negli episodi abbiamo perso un po' troppi scontri diretti. Quegli episodi vanno portati dalla nostra parte".

Cosa l'ha fatta arrabbiare dell'approccio alla gara e cosa l'ha fatta arrabbiare ai supplementari?

"Uno dell'Inter non so chi era mi ha dato una pedata e mi sono arrabbiato. Credo sia anche umano. L'arbitro giustamente mi ha buttato fuori perché mi ha visto arrabbiato. Il resto non conta, conta che loro hanno vinto e noi abbiamo perso e dispiace perché abbiamo fatto una bella prestazione.

Cosa serve l'anno prossimo?

"In questo momento non sono nemmeno tanto lucido perché veniamo da una sconfitta. Siamo molto arrabbiati e questo la dice lunga. Bisogna recuperare le energie per finire bene la stagione, poi lavoreremo con la società per tornare a vincere l'anno prossimo".

Il gap con l'Inter è così ampio?

"Loro stanno lottando per il campionato, noi siamo indietro. Va diminuito con il lavoro, cercando di sistemare la squadra. Lo faremo lavorando con la società quando ci incontreremo".

L'arbitraggio?

"E' stato molto bravo. Ha arbitrato con grande autorevolezza".

Sarà Juventus camaleontica anche l'anno prossimo?

"Ad un certo punto l'Inter stava spingendo e noi soffrivamo con Cuadrado, ho cercato di dare più copertura. Ho messo dentro prima Locatelli, che aveva fatto appena un allenamento, poi Arthur, per cui abbiamo fatto il massimo. Speravo di non andare ai supplementari, perché sapevo che avrebbero avuto dei vantaggi e così è stato".

Sei ironico sull'arbitro?

"Sull'ammonizione sinceramente non ricordo perché l'ho ricevuta. Non sono assolutamente ironico, ha arbitrato molto bene".

Hai più dubbi o più certezze sul lavoro impostato ad inizio anno?

"Molte più certezze. Sono arrabbiato, ma non cambio il giudizio sulla stagione e su quello che dobbiamo andare a migliorare l'anno prossimo".