Juventus, Allegri: “Lotta scudetto? Riguarda quelle tre, noi siamo fuori. L’Inter…”

Le considerazioni del tecnico bianconero al termine del match vinto 2-0 contro l'Hellas Verona

Massimiliano Allegri, ospite di DAZN, ha parlato al termine del match vinto per 2-0 contro l'Hellas Verona a Torino. Queste le sue considerazioni: "C'era entusiasmo per l'arrivo di due giocatori nuovi, la società è stata brava a prendere giocatori che hanno subito segnato ed è un segnale. Abbiamo approcciato bene al match, c'è stata disponibilità da parte di tutti, sono contento della prestazione. Bisogna comunque rimanere calmi, il cammino è ancora lungo. Quota scudetto? Riguarda Napoli, Inter e Milan, noi siamo momentaneamente fuori. La quota Champions è difficile stabilirla, ma a 80 punti arrivi di sicuro in Champions. Noi dobbiamo fare un passo alla volta, domenica c'è lo scontro diretto con l'Atalanta. Davanti stanno viaggiando, lo scudetto riguarda quelle tre, anche se l'Inter ha qualcosa di vantaggio. Ci mancano quei quattro punti che ci avrebbero consentito di giocarci lo scudetto fino alla fine, purtroppo non li abbiamo fatti".