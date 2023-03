Juventus, Allegri: “Spero di avere Milik contro l’Inter. Di Maria rientra, Chiesa…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria, fa il punto sugli infortunati: "Devo valutare il recupero di Bonucci, le condizioni di Danilo e di Bremer e poi deciderò. Ci sono Rugani e Gatti pronti a giocare. Se decidessi di farli giocare, non ci sarebbe problema. Rientrano De Sciglio e Iling. Milik speriamo di averlo con l'Inter, Chiesa non ha niente ma ha questo fastidio e domani non ci sarà ma speriamo di riaverlo giovedì. Di Maria invece a completo riposo e giovedì sarà a disposizione".