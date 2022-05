Juventus, Allegri: “Nelle ultime 21 perso solo con Inter e Villarreal. Le assenze…”

Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa dopo la vittoria dello Stadium con il Venezia

Al termine del match vinto contro il Venezia, Massimiliano Allegri ha parlato così della sua Juventus: “Una squadra che nelle ultime 21 partite ha perso solo con Inter e Villarreal... Qualcosa di buono ha fatto. Abbiamo fuori da tanto tempo due giocatori come Chiesa e McKennie che hanno gol nelle gambe, un mese fuori Arthur e Locatelli che sono giocatori di qualità. Ci sono le basi per far sì che l'anno prossimo sia migliore. Le stagioni poi possono essere diverse l'una dall’altra, stiamo facendo un buon lavoro ma è la base questa per andare avanti.