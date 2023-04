Juventus, Allegri: “Primo quarto d’ora addormentati. Ora difendiamo il terzo posto”

Danilo in panchina? E' quello che ha giocato più di tutti ed era diffidato. Bonucci stava meglio e ha fatto anche una buona partita. Dovevamo sicuramente far meglio in fase offensiva. Non siamo riusciti a ribaltare il risultato, bisogna migliorare in voglia e attenzione di riprendere i risultati. Dispiace perché abbiamo fatto per 60' una buona partita contro un'Inter forte. Dispiace non essere in finale di Coppa Italia, ma in questo momento bisogna essere forti e tenere bene le spalle larghe. In queste situazioni ti capitano di ogni: un po' ce le creiamo noi, perché con il Napoli abbiamo preso un gol da polli e la partita d'andata con l'Inter l'avete vista tutti. Ma tutto passa e s'aggiusta.