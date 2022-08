Allegri: “Inter, Milan e Roma rinforzate. La Juventus parte sempre per vincere”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato da Villar Perosa, dove oggi si è tenuta la tradizionale sfida in famiglia dei bianconeri: "Ogni anno la Juventus deve partire per cercare i massimi obiettivi, poi c'è anche la competitività delle altre squadre che quest'anno credo sia molto più alta dell'anno scorso. Le altre si sono rinforzate molto: la Roma si è rinforzata molto, l'Inter si è rinforzata. Credo che Inter, Milan e Roma siano tre squadre molto più forti dell'anno scorso. Penso che sarà un campionato molto difficile, ecco perché bisogna lavorare molto bene. Soprattutto è una stagione differente, in tre mesi ci si gioca un mini-campionato e il passaggio in Champions".