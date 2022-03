Juventus, Allegri: “Vittorie sofferte ci servono. Dybala? Il rinnovo di Paulo…”

Le considerazioni dell'allenatore bianconero ai microfoni di DAZN dopo l'1-0 sofferto contro lo Spezia

Ha sofferto la Juventus contro lo Spezia nel match disputato questo pomeriggio, ma ha portato a casa tre punti importanti. Ne ha parlato Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN: “Oggi abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, che andava chiuso con due gol di vantaggio. Nella ripresa eravamo un po’ stanchi, per le assenze e per i tanti impegni. C’è bisogno di vittorie con sofferenza per arrivare ai grandi trionfi. Ai ragazzi non devo dire nulla, era importante mettersi a 53 e prepararsi alle partite con Sampdoria Villarreal e Salernitana al meglio. Non ho mai visto una squadra vincere sempre in modo facile. L’ambiente si era disabituato vincere con sofferenza, ma anche nei miei 5 anni ne abbiamo fatti ed è normale che sia così. L’importante è non mollare. Dybala? Sono dispiaciuto per Paulo, che non è stato disponibile per oggi. Spero di averlo a disposizione per il Villarreal. Il contratto è una cosa della società e le sue qualità non le discute nessuno”.