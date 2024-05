"A Motta, che ha semplicemente fatto i propri interessi, devono essere riconosciuti la straordinaria qualità del lavoro svolto e il raggiungimento dell’"obiettivo impossibile". Perciò non me la sento di criticarlo, sono inoltre convinto che non ne abbia fatto una questione di soldi: i 5 milioni che la Juve (o altri) gli garantiranno per tre anni li avrebbe presi anche a Bologna, purtroppo considerata da decenni una tappa di passaggio. Alla Juve Thiago non dovrà ricostruire alcunché: in questi mesi ho sentito e letto che la squadra era (è) competitiva, così piena di nazionali, e che meritava un piazzamento migliore. Il gotha degli opinionisti ha stabilito che il problema fosse quell’incapace di Allegri, «uno che i calciatori li peggiora». I 12 titoli conquistati in 8 anni? Pura casualità. Io penso esattamente il contrario e so di averlo ripetuto fino allo sfinimento. Ma se è come dicono quelli, a Giuntoli basterà aggiungere solo un paio di pezzi importanti per presentare una Juve SuperChampions. Auguri".