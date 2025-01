La Juventus, dunque, ha deciso di applicare nei confronti dei responsabili di tali atti il 'Gradimento' ai sensi del 'Codice di Condotta' che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate. Non è la prima volta che la società bianconera applica le disposizioni del 'Codice di Condotta' anche ai tifosi della squadra ospite: è già accaduto, infatti, in occasione di un altro match di Serie A andato in scena all'Allianz Stadium, quello tra Juventus e Roma del 30 dicembre 2023