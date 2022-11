SERIE A – Allo Stadium la Juventus batte la Lazio 3-0: bianconeri al terzo posto

Allo Stadium i bianconeri vincono con un secco 3-0 e salgono al terzo posto in classifica

La Juventus ottiene la sesta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Allegri allo Stadium batte la Lazio 3-0 e si porta al terzo posto in classifica. Primo tempo equilibrato con i biancocelesti che giocano meglio ma passano in svantaggio con Kean che sblocca il risultato.