Juventus, Bonucci: “Gol annullato? Io non attivo e Candreva è più in basso”

Leonardo Bonucci, capitano della Juventus e protagonista dell'episodio più chiacchierato nel match con la Salernitana, ha parlato così ai microfoni di DAZN. Si parte proprio dal gol annullato nel finale a Milik: "La spiegazione è stata che hanno rilevato un mio fuorigioco attivo. Premesso che Sepe non sarebbe mai arrivato su quella palla e la mia posizione non influisce sul portiere e sul suo intervento, c'è il dubbio che non venga tenuta in considerazione la posizione di Candreva che non si vede dalle immagini. Lui è molto più in basso di me, si vede dal taglio dell'erba. Mi auguro che loro abbiano tenuto conto di Candreva, ma l'immagine dovrebbe essere completa e non ce l'abbiamo. A prescindere da questo, la mia posizione non è attiva. C'è molto da recriminare, come da fare un esame di coscienza per il primo tempo. Se giochiamo come i primi 45' non andiamo da nessuna parte, se giochiamo come nel secondo tempo possiamo dire la nostra in questo campionato. In allenamento diamo tutto, ma in partita ci sono situazioni diverse e in questo dobbiamo fare un ulteriore step".