Bonucci: “Vogliamo riportare la Juventus a essere un macchina da guerra in Italia e in Europa”

Dal ritiro della Juventus negli Stati Uniti, Leonardo Bonucci, capitano bianconero, ha parlato degli obiettivi della squadra di Allegri in vista della prossima stagione:

"Le sensazioni sono molto positive perché ci sono entusiasmo ed empatia importanti nel gruppo. I nuovi arrivati sono stati fondamentali in questo, hanno portato allegria e voglia di stare insieme. L'obiettivo è tornare ad essere protagonisti in Italia e fare un grande percorso in Europa. Vogliamo tornare ad essere quella macchina da guerra che ha caratterizzato i successi del club. Dopo la partenza di De Ligt, l'acquisto più giusto che la società potesse fare era Bremer, perché conosce il campionato. Ha grandissime qualità e valori importanti. E' un ragazzo molto umile e silenzioso".