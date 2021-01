UFFICIALE – Juventus, altro caso di Covid: Cuadrado positivo asintomatico

Altro caso di Covid-19 in casa Juventus. Si tratta di Juan Cuadrado, la cui positività è emersa nei controlli di rito dopo quella del compagno di squadra Alex Sandro. Tegola quindi per i bianconeri in vista della gara col Milan di domani sera. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico”, si legge nel comunicato del club torinese.