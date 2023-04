Juventus, Danilo: “Bisogna agire subito quando ci sono episodi di razzismo”

Danilo, difensore brasiliano della Juventus, ai canali ufficiali del club bianconero ha parlato di razzismo dopo i fatti di ieri sera durante la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter: "Il razzismo è razzismo e basta. Quello che vedo in questo momento nel mondo del calcio, per esempio, è che si verificano spesso determinate situazioni, e noi, intendendo tutto il mondo del calcio, aspettiamo sempre che la cosa si faccia insopportabile prima di agire e di fare qualcosa. Secondo me è qui che dobbiamo cambiare atteggiamento. Perchè non possiamo dire "va bene, c'è stato un atto di razzismo durante una partita" e dopo sei mesi pensiamo di fare qualcosa. No, bisogna fare oggi, quando succede la prima volta. Sono cose che o si fanno o non si fanno, non si può mantenere una comfort zone su questa cosa, altrimenti non cambierà nulla".