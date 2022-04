Juventus, De Ligt: “Pensiamo solo a stasera. Dybala? Giocare contro l’Inter…”

Le dichiarazioni del calciatore bianconero prima del derby d'Italia di questa sera Juventus-Inter

Matthijs de Ligt è intervenuto ai microfoni di DAZ prima del calcio d'inizio di Juventus-Inter. Queste le sue parole: "Classifica? Pensiamo a vincere stasera, questo è l'importante e lo abbiamo fatto negli ultimi quattro mesi. E' andata bene, per cui dobbiamo continuare così. Dybala? L'ho visto bene. Tutti si sono allenati bene, giochiamo contro l'Inter ed è una partita troppo importante per non essere felici".