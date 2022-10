Juventus, emergenza infortuni: contro l’Inter assenti anche Di Maria e Vlahovic?

Non accenna a fermarsi l'emergenza infortuni in casa Juventus. Come scrive La Gazzetta dello Sport, anche Angel Di Maria e Dusan Vlahovic potrebbero saltare la sfida contro l'Inter: "A Lecce si è toccata la doppia cifra. Dieci indisponibili, sebbene nel conteggio rientrasse anche Manuel Locatelli, assente per problemi personali. Poco cambia. La Juventus continua a fare incetta di cerotti e mercoledì con il Psg rischia seriamente di toccare il record stagionale, dopo i nuovi stop di Weston McKennie e Iling-Junior. La particolarità è che non si tratta di un momento sfortunato, ma di una cronicità che dura praticamente da inizio stagione. Nell'infermeria bianconera si lavora senza tregua da ormai oltre due mesi, tra guai più o meno seri".