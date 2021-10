Juventus, Dybala: “Punto importante per come si era messa la gara”

Le parole dell'attaccante bianconero dopo il pareggio di questa sera al Meazza

Paulo Dybala, al triplice fischio di Inter-Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Per come si è messa la partita è un punto molto importante. Siamo la Juve, vogliamo sempre vincere, ma di fronte avevamo una squadra che gioca molto bene a calcio. Dobbiamo migliorare la fase offensiva, perché se vinciamo sempre di un gol potrebbe non bastare delle volte. Ho volto aiutare i compagni e fare il meglio per i tifosi Stare fuori non mi piace, ho avuto diversi infortuni, è brutto uscire. Io leader? Credo che dopo tanti anni qua, ho imparato tanto dai tanti leader che ci sono. Uno cresce in quella maniera e cerca di aiutare i più giovani. Penso sia arrivato il mio momento e cerco di fare il massimo per la squadra".