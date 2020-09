Juventus, svelata la frase di Sarri prima dell’addio: “Mandatemi via, ma questa squadra è…”

A distanza di settimane dall’addio di Maurizio Sarri dalla Juventus, trapela un retroscena sugli ultimi attimi in bianconero del tecnico. E a raccontarlo è il Corriere di Torino, che spiega come la trattativa sulla risoluzione contrattuale tra le parti non sia decollata: “Nessuno sconto da parte di Sarri, finché non ci sarà un nuovo progetto da sposare rimarrà a libro paga per 6 milioni lungo tutta questa stagione poi potrà essere pagata una penale da 2,5 milioni per interrompere il contratto con un anno d’anticipo. E un messaggio da parte di Sarri alla Juve tutta: «Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile», parola più parola meno, il pensiero del Comandante al momento dei saluti. Era l’8 agosto quindi, via Sarri, dentro Andrea Pirlo”.