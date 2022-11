La Stampa – Uno strano derby d’Italia: per Juventus e Inter è già bivio decisivo

Andrà in scena domani sera la sfida tra Juventus e Inter. La Stampa presenta così la sfida: "Strano derby d'Italia, quello di domani: fascino intatto, rivalità consueta, posizioni invece anomale e per il momento anonime. Non è questione di punti - la somma, dopo dodici giornate, è addirittura superiore a quella di un anno fa: 46 contro 43 -, ma di gerarchie: né Juventus né Inter figurano nelle prime quattro della classifica, quindi entro il confine che vale la Champions, e per comprendere la particolarità, e gravità, della situazione basti risalire all'ultimo precedente: 6 dicembre 1998, bianconeri sconfitti in casa dalla Lazio e nerazzurri fermati sull'1-1 a Vicenza, entrambe quinte a quota 18 dietro Fiorentina, Roma, Parma e Milan. Crisi comuni, all'epoca, rispecchiate anche dall'instabilità delle panchine con Marcello Lippi dimissionario a Torino e anticipo dell'arrivo di Carlo Ancelotti, erede già designato, addirittura un tourbillon nerazzurro da Gigi Simoni a Roy Hodgson, passando per Mircea Lucescu e Luciano Castellini".